Пьяные украинские железнодорожники пытались управлять поездом в Польше: что им грозит

Сотрудник пограничной службы при проверке поезда. / © Государственная пограничная служба Польши

Пограничная служба Польши задержала двух украинских железнодорожников, пытавшихся управлять грузовым поездом в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 августа на железнодорожном переходе в Дорогуску, где бдительность пограничников предотвратила дальнейшее движение поезда.

Об этом пишет Пограничная служба Польши.

Работники Пограничной службы обратили внимание на пересекший границу грузовой поезд, но не заехал в пограничную зону, остановившись на переезде. Когда офицеры вошли в локомотив, они почувствовали запах алкоголя. Алкотестер подтвердил подозрения: у 34-летнего машиниста было обнаружено почти 2 промилле алкоголя, а у его 31-летнего помощника — более 2 промилле.

Оба мужчины были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего расследования. Им будут предъявлены обвинения в управлении железнодорожным транспортом в состоянии алкогольного опьянения, что является уголовным правонарушением. Кроме того, Пограничная служба запретила им въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны сроком на пять лет. Решение вступило в силу немедленно.

