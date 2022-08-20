Пьяный экс-депутат захватил мэрию в армянском городе: бросил в полицейскую гранату и застрелился

В городе Масис неподалеку от армянской столицы вооруженный мужчина ворвался в один из рабочих кабинетов в мэрии, очевидцы сообщили о стрельбе и взрыве гранаты.

Вечером 19 августа пьяный и вооруженный мужчина, оказавшийся экс-депутатом горсовета Эдуардом Маркаряном, захватил кабинет в мэрии города Масис в Армении.

Об этом сообщил телеканал "Новости Армении".

По словам очевидцев, мужчина был вооружен пистолетом и бросил гранату из рабочего кабинета, когда на место происшествия прибыли полицейские. С улицы была слышна стрельба внутри здания.

Как сообщают местные СМИ, бывший депутат городского совета Массиса назвал причиной своих действий недовольство деятельностью мэра Давида Амбарцумяна.

"С мужчиной вели переговоры первый заместитель начальника полиции Армении и силы спецназа... Когда полицейские вошли внутрь, обнаружили мужчину с огнестрельным ранением", — сказал журналистам представитель пресс-службы полиции Армении Нарек Саркисян.

Предварительно эксдепутат застрелился. Пострадавших среди полицейских нет.

Город Масис расположен в 18 км от столицы Армении – Еревана.

Напомним, ранее в США мужчина на автомобиле протаранил заграждение у Капитолия. Когда на встречу выбежала полиция, мужчина сначала выстрелил в воздух, а затем застрелился.

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