Пьяный "мобик" упал на руль: автобус с мобилизованными россиянами попал в ДТП (видео)

Автобус с 37 мобилизованными влетел в остановку общественного транспорта в Башкирии.

Автобус с мобилизованными россиянами попал 30 сентября в ДТП в Башкирии. Автобус перевозил призванных в российское войско из Челябинска к месту сбора.

Об этом пишет российское местное издание "Пруфы".

Предварительно известно, что водитель будто бы не справился с управлением и врезался в остановку транспорта на трассе. В автобусе в этот момент находились 37 человек. Пострадавших нет.

В то же время на видео слышно, как очевидцы аварии говорят, что все произошло из-за пьяного пассажира, упавшего на руль автобуса.

Преврати себя в фарш еще до фронта: автобус с мобиками из Башкирии врезался в остановку. Причина аварии – пьяный орк упал на руль. pic.twitter.com/sQ63d4q4Og — Харьков даст пи@ды рашистам! (@kharkiv_warnews) October 1, 2022

Напомним, интересную историю о ДТП с мобилизованными россиянами рассказал накануне военный эксперт Олег Жданов. Так, в направлении города Лиман враг выдвинул группу в составе семи танков, однако два из них попали в ДТП во время марша – то есть когда просто ехали по дороге.

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