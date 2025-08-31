Пьяный россиянин в Италии напал и избил украинцев (видео)

Скриншот из видео конфликту

Реклама

Российская блоггерша Ника Белоцерковская рассказала историю, как в Италии ее пьяный соотечественник напал на украинцев и угрожал им.

Белоцерковская поделилась в Instagram историю своей знакомой Александры Атанасовой, которая в итальянском городе Форте-дей-Марми столкнулась с неадекватным россиянином.

«Я стояла в очереди, и услышала крики пьяного или выпившего русского мужчины, который начал кричать: „Х*хлята, есть здесь х*хлята? Х*хлы, вы где? Поднимите свои руки, я хочу вас видеть!“ Я не смогла промолчать, „я подняла руку и спросила: Руку поднял еще один парень, которого этот мужчина начал избивать, он к нему полез, начал кричать“, — рассказала очевидца происшествия.

Реклама

По ее словам, рерсонал заведения пытался успокоить россиянина и уводить от украинца. Однако россиянин несколько раз с матерными словами возвращался назад.

«Украинская ш**ха, иди сюда! Россия раз*ет Украину, бл*ть. Поняла, шл*ха?» — кричал пьяный русский.

Дата публикации 18:55, 31.08.25 Количество просмотров 7 Россиянин в Италии напал на украинцев

«И почему оно не выполняет боевые задачи своего вождя на фронте, а греет свою фашистскую с**ку в Италии? И как сделать так, чтобы таких людоедов не пускали в Европу? — добавила от себя Белоцерковская.

Ранее мы писали, что в Польше мужчина напал на украинцев из-за украинского языка.