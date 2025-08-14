Пьяный турист бросил вызов копам и быстро пожалел об этом: что он сделал (видео)

Полиция / © Getty Images

В городе Барселона в Испании нетрезвый турист хотел похвастаться и ударил полицейскую машину. Правоохранители сразу бросились его задерживать, однако мужчина попытался скрыться.

Попытка побега туриста превратилась в забавное видео, попав в соцсеть TikTok.

Видеоролик с погоней копов за пьяным туристом мгновение стал вирусным, собрав более 14 млн просмотров.

На кадрах видно, что инцидент произошел 27 июня около трех часов ночи в Барселоне. Тогда неизвестный подвыпивший турист решил бросить вызов правоохранителям, ударив их авто в заднюю дверь.

Реакция полицейских не заставила себя ждать — они мигом бросились догонять хулигана через улицу.

Во время побега мужчина пытался перепрыгнуть перила, однако, споткнувшись, упал на землю. Его падение сопровождалось глухим стуком. Затем отчаянный турист поднялся и побежал, оглядываясь через плечо.

Пока неизвестно получил ли наказание за свои действия нарушитель и удалось ли позже правоохранителям его задержать.

Пользователи в комментариях к видео иронически комментировали этот курьезный случай.

Некоторые сравнивали побег туриста с популярной игрой «GTA», называли его «самой медленной погоней», и в шутку предполагали, что неизвестным мужчиной «должен быть Реми Гаяр» (французский комик — Ред.).

