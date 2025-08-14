- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 418
- Время на прочтение
- 2 мин
Пьяный турист бросил вызов копам и быстро пожалел об этом: что он сделал (видео)
В Барселоне нетрезвый турист, желая похвастаться, ударил полицейскую машину, а затем попытался скрыться от стражей порядка.
В городе Барселона в Испании нетрезвый турист хотел похвастаться и ударил полицейскую машину. Правоохранители сразу бросились его задерживать, однако мужчина попытался скрыться.
Попытка побега туриста превратилась в забавное видео, попав в соцсеть TikTok.
Видеоролик с погоней копов за пьяным туристом мгновение стал вирусным, собрав более 14 млн просмотров.
На кадрах видно, что инцидент произошел 27 июня около трех часов ночи в Барселоне. Тогда неизвестный подвыпивший турист решил бросить вызов правоохранителям, ударив их авто в заднюю дверь.
Реакция полицейских не заставила себя ждать — они мигом бросились догонять хулигана через улицу.
Во время побега мужчина пытался перепрыгнуть перила, однако, споткнувшись, упал на землю. Его падение сопровождалось глухим стуком. Затем отчаянный турист поднялся и побежал, оглядываясь через плечо.
Пока неизвестно получил ли наказание за свои действия нарушитель и удалось ли позже правоохранителям его задержать.
Пользователи в комментариях к видео иронически комментировали этот курьезный случай.
Некоторые сравнивали побег туриста с популярной игрой «GTA», называли его «самой медленной погоней», и в шутку предполагали, что неизвестным мужчиной «должен быть Реми Гаяр» (французский комик — Ред.).
Ранее ТСН.ua писал о том, что на популярном пляже на Майорке спасателям пришлось эвакуировать всех отдыхающих из-за атаки неизвестного морского животного.
Читайте также:
Профессиональный путешественник назвал самые плохие города для путешествий: подробности
Норвежский турист утверждает, что его не пустили в США из-за мэма о Джее Ди Венсе (фото)
Один из лучших селфи в истории: турист сделал фото с ленивцем и разорвал Сеть