Пять лет колонии – за осквернение "колорадской ленты": Путин подписал закон

Так называемую георгиевскую ленту в России приравняли к символам воинской славы.

Президент государства-агрессора Владимир Путин подписал закон, которым предусмотрен штраф до 5 млн рублей или до 5 лет колонии за осквернение георгиевских лент.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Этим законом закреплен статус "георгиевской ленты" как одного из символов воинской славы России и победы СССР во Второй мировой войне.

За осквернение этих символов предусмотрен штраф до 3 млн рублей или до 3 лет колонии по основному составу преступления.

Если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или в Интернете, то сумма штрафа увеличивается до 5 млн рублей. Также нарушителям грозит до 5 лет колонии.

Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла в третьем чтении 20 декабря 2022 года.

Авторами законопроекта выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Один из инициаторов закона Андрей Турчак ранее объяснял, что георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, а ее использование в других целях будет подлежать наказанию.

Как известно, в Украине и ряде других государств "георгиевская лента", которую из-за ее цвета называют "колорадской", запрещена как символ российской агрессии.

Напомним, в Эстонии оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту в авто и взыскали штраф.

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