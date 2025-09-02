Пять минут до удара: Рютте предупредил о новой опасности для Европы

Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что российские ракетные разработки представляют угрозу всей Европе, даже странам, отдаленным от границ РФ.

Во время пресс-конференции в Люксембурге он отметил, что опасность растет каждый день, и недооценивать ее нельзя.

"Не будем наивными. Это касается и Люксембурга, и Нидерландов. Нам кажется, что мы далеко от России, но действительно очень близко. Современные ракеты способны долететь с территории РФ до Гааги, Мадрида или Люксембурга всего за пять-десять минут", - подчеркнул Рютте.

Реклама

Он подчеркнул, что угроза общая для всех членов Альянса и подтвердил роль США как ключевого партнера безопасности:

"Чтобы защитить Соединенные Штаты, необходимо иметь безопасную Атлантику, Европу и Арктику. Иначе опасность коснется и самих американцев".

Напомним, что одна из стран НАТО приступила к размещению противотанковых заграждений на ряде закрытых пограничных пунктов пропуска с Беларусью и Россией.