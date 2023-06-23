Пять новых жертв "Титаника": подтверждена гибель команды подводного аппарата, направлявшегося к затонувшему судну

Береговая охрана США обнаружила большие фрагменты взовавшейся субмарины, в том числе два куска корпуса.

Подводный аппарат "Титан", который направлялся к затонувшему более ста лет назад "Титаника" и исчез в воскресенье, 18 июня, с пятью людьми на борту, подвергся "катастрофическому взрыву", в результате чего погибли вся команда.

Об этом сообщил в четверг, 22 июня, контрадмирал береговой охраны США Джон Могер, передает CNN.

Дистанционно управляемый аппарат обнаружил хвостовой конус "Титана" примерно в 500 метрах от носа затонувшего корабля. Береговая охрана США обнаружила 5 больших фрагментов субмарины, в том числе два куска корпуса подводной лодки.

Компания OceanGate, управлявшая экспедициями на подводном аппарате "Титан" к обломкам "Титаника", объявила о гибели 5 человек, находившихся на борту подводного аппарата, после того, как фрагменты его обломков были обнаружены на дне моря, на глубине 3800 метров.

“Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Гардинг и Пол-Анри Нарджолет, к сожалению, погибли. Эти люди были настоящими исследователями, разделяющими особый дух приключений и глубокую страсть к исследованию и защите мирового океана. Наши сердца с пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время”, – заявили в компании.

Подводный аппарат "Титан" начал спуск в воскресенье, чтобы исследовать обломки легендарного Титаника, расположенные примерно на 3 800 метров ниже уровня моря в северной части Атлантического океана.

Напомним, подводный аппарат компании OceanGate Expeditions исчез в четыре утра 18 июня. За возможность оказаться на его борту пассажиры заплатили по 250 тысяч долларов за билет. Пропавшая туристическая подлодка в последний раз подавала сигнал, когда находилась над пунктом назначения — "Титаником".

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