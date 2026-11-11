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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Пять работ на полную ставку одновременно: как чиновник годами водил работодателей за нос

Британский чиновник умудрялся одновременно работать на пяти государственных должностях и получать сотни тысяч фунтов. Годами ему удавалось скрывать это от работодателей, пока одна неожиданная деталь не выдала его аферу.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Кашим Чоудхури

Кашим Чоудхури

В Великобритании разоблачили государственного служащего Кашима Чоудхури, который одновременно работал в пяти государственных учреждениях на полную ставку с полностью пересекающимися графиками.

Об этом сообщает Sky News.

По данным СМИ, с 2020 года Чоудхури сменил в общей сложности восемь государственных должностей. Пик его аферы пришелся на 2023 год, когда одновременно работал в пяти учреждениях — трех министерствах и двух государственных агентствах.

По документам он должен был отрабатывать 183 часа в неделю при 168 возможных. Благодаря этой афере, чиновник получил сотни тысяч фунтов.

Чтобы скрыть совмещение, Чоудхури работал из дома, объясняя это уходом за больной матерью. На онлайн-встречах он всегда выключал камеру, оправдываясь техническими сбоями. Если возникала угроза разоблачения, он принимал больничный до трех месяцев. Да, в марте 2023 года мужчина «болел» сразу в четырех учреждениях, но продолжал работать в пятом.

Схема раскрылась во время очередного «больничного», когда ему по видеосвязи позвонила руководительница Агентства по здравоохранению по фамилии Адамс. Во время разговора Чоудхури изображал тяжелую болезнь и интенсивно кашлял.

Чтобы выглядеть более убедительно, он нанес на лицо грим, который в какой-то момент начал сползать через пот. Кроме того, чиновник случайно вошел на встречу по электронной почте, зарегистрированной на другое министерство.

После этого разоблачение в июле 2023 года Чоудхури арестовали. Суд признал его виновным в мошенничестве, а приговор по наказанию ожидается в ближайшее время. Также сторона обвинения будет добиваться полного возврата незаконно полученных средств.

Напомним, медики подозревали аппендицит, но обнаружили необычную причину боли. Внутри аппендикса 45-летнего мужчины обнаружили кость и плотное образование.

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