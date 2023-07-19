Пять стран ЕС хотят продлить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины – Reuters

Европейские страны будут просить продлить запрет на импорт украинской продукции до конца года.

Пять европейских стран будут просить ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна после предельного срока, 15 сентября, во избежание серьезных сбоев на рынке.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии, которые стали альтернативными транзитными путями для украинского зерна, чтобы компенсировать замедление экспорта через черноморские порты Украины после российского вторжения.

Следуя на встречу в Варшаве, Надь рассказал, что пять стран обратятся с просьбой оставить после 15 сентября запрет на импорт четырех украинских продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Надь добавил, что большинство из упомянутых государств придерживаются мнения, что запрет должен оставаться в силе по крайней мере до 31 декабря, и Венгрия также поддержала это решение.

В мае 2023 года Европейский Союз разрешил пяти странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны, в частности ЕС.

Он также сказал, что страны обсудят вариант, когда каждый из них сможет индивидуально расширить список запрещенных товаров.

По словам Надя, в Венгрии еще не начался сбор кукурузы и подсолнечника, а украинское зерно еще остается на складах.

"Очевидно, что Украина, учитывая ее размеры и все, что она производит и экспортирует в Европу, нагружает рынок. Та же ситуация сложилась с куриным мясом, яйцами, медом", — пояснил министр сельского хозяйства Венгрии.

Венгерский министр также отметил, что наземная транспортировка зерна стоит дорого, и предложил ЕС предоставить Украине или судоходным компаниям прогрессивную субсидию на оплату транзита, чтобы разрешить отправку зерна в альтернативные порты, чтобы избежать нагрузки на европейские рынки.

17 июля истек срок договора "зернового соглашения", которое было подписано между РФ и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022-го. Сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из "зернового соглашения".

Напомним, Владимир Зеленский призвал Эрдогана и ООН самостоятельно обеспечить безопасность судов.

Читайте также: