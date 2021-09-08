Пять тонн только зубами: в Чехии школьник установил мировой рекорд, сдвинув грузовик на более чем 3 метра

12-летний Матиас учится в 7 классе.
Пять тонн одними зубами. Школьник из Чехии установил мировой рекорд, сдвинув грузовик на более чем три метра, держа веревку во рту.
Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 8 сентября.
12-летний Матиас учится в 7 классе, хотя по нему и не скажешь — рост почти два метра, а вес — под сто килограммов. С первой попытки парень не смог даже сдвинуть машину, чем изрядно удивил всех присутствующих и в первую очередь — своего отца-тренера. Впрочем, быстро выяснилось: водитель грузовика забыл снять ее с тормозов. Поэтому, когда педаль отжали, дела у Матиаса пошли лучше. Теперь он попадет в Книгу рекордов Гиннеса.