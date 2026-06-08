Пять условий мира в Украине от лидеров ЕС: у Путина гневно ответили на инициативу

Спикер Путина Песков / © Associated Press

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В Кремле отреагировали на пять условий мира, которые накануне озвучили лидеры Великобритании, Франции и Германии. Верный слуга Путина Песков назвал эти заявления европейских политиков «непоследовательными».

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков пропагандистским СМИ.

Россия снова отвергла возможность переговоров по прекращению войны в Украине, обвинив союзников Киева в производстве вооружения.

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«Я также хотел бы, наверное, обратить особое внимание на то, что и Макрон, и Стармер, и Мерц пытаются говорить о мире и одновременно подчеркивают свои намерения способствовать „киевскому режиму“ в производстве новых видов вооружения для продолжения войны. Разве это не непоследовательность высказываний?» — заявил цинично Песков.

Что предлагают лидеры ЕС для мира в Украине

Накануне лидеры Великобритании, Франции, Германии и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Лондоне. По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление, в котором озвучили пять условий мира. Это:

Прекращение боевых действий и призыв к агрессору Владимиру Путину согласиться на немедленное и полное прекращение огня.

Текущая линия фронта должна стать основой для предстоящих переговоров.

После начала перемирия, Украина должна получить надежные юридические гарантии безопасности, достигнутые в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года.

Замороженные активы страны-агрессорки будут оставаться заблокированными, пока она не прекратит войну и не выплатит компенсацию Украине за нанесенный ущерб.

Любые договоренности должны учитывать интересы Европы. Вопросы, касающиеся ЕС и НАТО, будут приниматься только с согласия соответствующих структур и государств-членов.

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