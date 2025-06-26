Пять вилл и 18 миллионов евро: как связанная с Путиным семья обосновалась в ЕС

Доверенное лицо Путина владеет несколькими объектами недвижимости на Майорке. / © Focus Online

Несмотря на санкционные ограничения Евросоюза, доверенное лицо президента РФ Владимира Путина Николай Колесов продолжает владеть элитной недвижимостью в Испании. Как обнаружила российская оппозиционная журналистка Мария Певчих, общая стоимость пяти вилл Колесова на острове Майорка составляет 18 миллионов евро, и формально они записаны на его детей и сестру во избежание конфискации.

Об этом сообщает издание Mallorca Magazin со ссылкой на расследование антикоррупционной организации.

В расследовании указывается, что Колесов — гендиректор государственного оборонного предприятия «Вертолеты России» и лицо из санкционного списка ЕС — имеет пять объектов недвижимости в Пальма-де-Майорке. Одно из поместий в Кальвии, стоимостью около 5 миллионов евро, было приобретено в 2014 году у российской компании. В 2022 году его переписали на дочь Колесова. Еще одна, меньшая вилла, зарегистрирована на его 71-летнюю сестру — ее стоимость оценивается в 3 миллиона евро. Три других виллы, расположенных в районе Магалуф, вместе с первыми двумя формируют портфель на сумму примерно 18 миллионов евро.

По словам Певчих, у одного из детей Колесова есть испанское гражданство, что усложняет процесс возможной конфискации имущества. «Теперь виллы в безопасности», — отмечает она.

Николай Колесов известен как один из руководителей оборонной промышленности РФ. До назначения в «Вертолеты России» он возглавлял «Роствертол» и играет ключевую роль в производстве как военных, так и гражданских вертолетов. Именно за участие в усилении российского военного потенциала он подвергся европейским санкциям.

Кремль продолжает искать щели в санкциях

Расследование на Майорке появилось на фоне более широкой тенденции обхода санкций со стороны России. В последнее время Кремль пытается найти лазейки и в сфере авиаперевозок. В частности, речь идет о попытках привлечь иностранные компании к выполнению внутренних рейсов в РФ, несмотря на запрет каботажа в рамках международного авиаправа.

Российские авиакомпании, за неимением техобслуживания и деталей, постепенно теряют пригодные к полетам самолеты. В ответ Москва пытается договориться с компаниями из Казахстана. Однако ведущие игроки региона, в частности, Air Astana и Scat, уже отказались от сотрудничества.

В ЕС сообщают, что готовят новый пакет санкций, который должен ужесточить контроль над активами российских чиновников и минимизировать возможности для обхода ограничений.

