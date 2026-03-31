Пятая атака за 10 дней: украинские беспилотники вывели из строя стратегический порт России

Атака на порт и нефтяной терминал в Усть-Луге

Украинские беспилотники совершили очередную успешную атаку на балтийский порт Усть-Луга, попав в стратегически важный нефтяной терминал. Это уже пятый удар по этому объекту за последние десять дней, что критически подрывает экспортные возможности России.

Об этом пишет Reuters.

Удар по терминалу «Транснефти»

В ходе последней атаки дроны поразили объекты для загрузки сырой нефти, которыми руководит российский трубопроводный монополист «Транснефть». Местные власти подтвердили факт ночного налета, сообщив о работе средств противовоздушной обороны, повреждении зданий и трех пострадавших.

В Кремле уже успели назвать эти события «террористическими актами» и заявили о сложностях с полной защитой критической инфраструктуры. В настоящее время работа порта, обычно перекачивающего около 700 000 баррелей нефти в сутки, вновь оказалась под угрозой остановки из-за регулярных повреждений терминалов.

«Это не означает, что эти объекты могут быть на 100% защищены от таких атак. Однако ведется интенсивная работа, и это касается не только порта, но и всех других объектов инфраструктуры», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Масштабные потери российского экспорта

Последствия системных атак ВСУ по энергообъектам врага оказались более масштабными, чем сообщает официальная Москва. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Россия уже потеряла около 45% своего экспорта нефти из-за регулярных ударов по логистическим узлам и терминалам.

Кроме нефтяного сектора, существенные потери понес и военно-промышленный комплекс страны-агрессора. По словам Коваленко, украинские удары привели к остановке около 40% месячного производства ракет. Это создает серьезный дефицит вооружения для оккупационных войск на фоне продолжительного истощения ресурсов.

Напомним, что стратегический российский порт Усть-Луга в ночь на 31 марта уже становился целью масштабной атаки беспилотников. Тогда из-за взрывов была парализована работа аэропорта Пулково, а губернатор Ленинградской области сообщал о повреждениях жилых домов в нескольких районах.

Такие системные атаки уже серьезно подорвали экспорт нефти страны-агрессора, ведь порты Усть-Луга и Приморск обеспечивали почти половину морских поставок сырья. Выведение из строя этой энергетической логистики создает «узкое место» для российского бюджета, критически зависящего от нефтедолларов.