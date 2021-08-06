Пятеро граждан Молдовы сбежали из изолятора под Москвой: одного из беглецов подозревают в резонансном убийстве

Пятеро граждан Молдовы сбежали из изолятора под Москвой: одного из беглецов подозревают в резонансном убийстве

Обвиняемые смогли выломать лоток для еды в камере и открыть замок.

С изолятора временного содержания (ИВС) в городе Истра под Москвой (РФ) пятеро обвиняемых в преступлениях граждан Молдовы совершили дерзкий побег. Как сообщает publika.md, один из них был задержан за громкое убийство, еще четверо обвиняются в кражах.

По предварительной версии, обвиняемые смогли выломать лоток для еды в камере, открыть замок и бежать через заднюю дверь. Никто из полицейских при этом не пострадал, оружие беглецы не похищали.

Момент побега зафиксировали камеры наблюдения, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash.

Подмосковная полиция выставила дополнительные посты и заслоны на дорогах, ориентирования на беглецов переданы в соседние области.

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Как стало известно, среди лиц, бежавших из Истринского ИВС — обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" молдаванин Александр Мавриди. Остальные беглецы были согражданами подозреваемого в убийстве, их обвиняли в воровстве.

Напомним, ранее из следственного изолятора Одессы убежал обвиняемый. Преступник долго преодолевал заграждения, но на него не среагировала даже служебная собака.

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