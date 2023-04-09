Пятеро мужчин на праздник обезглавили женщину: дело раскрывали 4 года

В Индии полиция Ассама (штат на востоке страны) арестовала пятерых человек за убийство, которое произошло возле храма Камахья в Гувахати в 2019 году. Тогда обезглавили 64-летнюю женщину Шанти Шоу во время праздника Амбубачи Мэла. В то время полиция не смогла установить виновных за неимением доказательств, но недавнее расследование привело к аресту подозреваемых. Следствие продолжается, поскольку несколько подозреваемых до сих пор скрываются.

Об этом идет речь в Hindustantimes.

Комиссар полиции Гувахати Диганта Бара заявил, что обезглавленное тело женщины было найдено на лестнице Джой Дурга Мандир возле храма Камахья 19 июня 2019 года, после чего в полицейском участке Джалукбари было зарегистрировано уголовное дело.

Храм Камахья — один из старейших центров тантрических практик.

Полиция сообщила, что жертва приехала в Ассам из Западной Бенгалии, чтобы посетить Амбубачи Мела, но исчезла во время празднования. Сын женщины приехал в Ассам 28 июля 2019 на ее поиски и узнал об убийстве.

"Тело матери он идентифицировал по одежде, украшениям и некоторым татуировкам. Кроме опознания, во время расследования не удалось собрать никаких дополнительных доказательств", — сказали в полиции.

Полиция сформировала специальную группу, которая проанализировала ранние технические доказательства, и на их основе обнаружили другие, а именно, мобильный телефон, а также одежду, документы, удостоверяющие личность жертвы.

В ходе расследования 25 марта 2023 года специальная группа полиции арестовала Панди из Джабалпура в штате Мадхья-Прадеш, который в ночь с 18 на 19 июня принимал участие в мероприятии Амбубачи Мела. Мужчина вывел полицейских и на других подозреваемых в преступлении.

По сообщению полиции, мужчины пригласили женщину на ужин, где употребляли алкоголь и мясо, а затем принесли ее "в жертву".

"Они накормили и напоили женщину. Затем расстелили одеяло, попросили лечь на него. Взяли жертву за голову, руки и ноги, и прежде чем она смогла сделать попытку убежать, один из них достал мачете и обезглавил ее во имя человеческой жертвы. Тело и одеяло оставили на полу, а голову запаковали в полиэтиленовый мешок, который, как утверждал обвиняемый, бросили в реку Брахмапутра", – рассказали в полиции.

Полиция заявила, что продолжает расследование дела, поскольку несколько обвиняемых до сих пор скрываются. В нескольких районах Ассама и других частях страны все еще совершаются ритуальные убийства, и, по словам местных жителей, они обычно проводятся, чтобы задобрить божества.

Национальное бюро регистрации преступлений (NCRB) возбудило 103 дела о подобных ритуальных убийствах в стране в течение 2014-2021 годов. Только несколько человек были арестованы в связи с этим.

Напомним, девушка зарезала бывшего одноклассника ради "подарка". Ее приговорили к пожизненному заключению, а парню, который получил "подарок" и помог избавиться от тела, предъявлены обвинения в соучастии в убийстве.

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