Пятеро погибших и 48 пострадавших: что известно о виновнике масштабного ДТП во время парада в США

Пятеро погибших и 48 пострадавших: что известно о виновнике масштабного ДТП во время парада в США

В общей сложности с 1999 года подозреваемому выдвигали обвинения в совершении преступлений 16 раз.

В США 39-летнему Дарреллу Бруксу, подозреваемому в наезде на участников рождественского парада в Уокешо (штат Висконсин), готовятся предъявить ряд обвинений, в том числе в пяти умышленных убийствах первой степени.

Об этом сообщает CNN.

По словам главы полиции Уокешо Дэна Томпсона, мужчина является единственным подозреваемым по этому делу. За несколько минут до смертельной аварии на Брукса пожаловались из-за семейного конфликта. Он как раз покинул место происшествия.

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Первое судебное заседание состоится во вторник, 23 ноября, в 16.00 по местному времени. Слушания будут транслировать в прямом эфире.

Правоохранители полагают, что подозреваемый не знал никого из погибших и пострадавших участников парада. Инцидент также не является террористическим актом.

Известно, что американца менее двух недель назад освободили из-под ареста под залог в тысячу долларов. Его обвиняли в преднамеренном наезде на женщину.

Брукс также попал в поле зрения полицейских в 2020 году, когда во время ссоры открыл огонь. Тогда во время ареста у мужчины обнаружили украденный пистолет и три "цветные таблетки", которые впоследствии дали "вероятно положительный результат" на метамфетамины.

Всего с 1999 года ему предъявляли обвинения в совершении преступлений 16 раз.

Как пишет The Associated Press, Брукс – рэпер с амбициями. На странице YouTube журналисты нашли видеозапись, на которой он читает рэп перед красным внедорожником Ford, похожим на тот, что наехал на участников парада. Ролик уже удалили.

Известно, что рэпер использует имя MathBoi Fly в своем Twitter и других социальных сетях.

Как сообщалось, в Уокешо в воскресенье, 21 ноября, в 16:39 по местному времени красный внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил рождественский парад.

Жертвами наезда стали пять человек от 52 до 81 года, в том числе члены клуба танцующих бабушек и служащий банка.

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В результате инцидента также пострадали 48 человек, по меньшей мере 18 из которых — дети от 3 до 16 лет. По меньшей мере девять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Томпосон поблагодарил свидетелей инцидента, пытавшихся помочь пострадавшим, в частности отвозя их в больницы на собственных транспортных средствах.

В понедельник в Висконсине в знак траура приспутили национальные флаги, а школьный округ Уокешо отменил занятия. Вечером сотни людей собрались в парке в центре города, чтобы почтить память погибших.

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