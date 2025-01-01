Пятеро погибших и сотни задержанных: как Германия встретила Новый год

Несмотря на несчастные случаи, столкновения и аресты, полиция считает, что на этот раз Германия "успешно" встретила Новый год.

В Германии из-за неосторожного обращения с фейерверками и использования самодельной пиротехники в ночь на 1 января 2025 года погибли по меньшей мере пять человек. Кроме того, только в Берлине из-за нарушения общественного порядка во время празднований полиция задержала около 400 человек.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на отчеты полиции и сообщения в СМИ.

Пять смертельных случаев в течение одной ночи

Издание отмечает, что пятеро погибших в новогоднюю ночь – мужчины от 20 до 50 лет. Один из них, 24-летний житель земли Северный Рейн-Вестфалия, погиб после того, как взорвал фейерверк посреди поля.

"Расследование инцидента продолжается, однако из-за сильного взрыва предполагают, что это было самодельное устройство", – отмечают журналисты.

Еще два смертельных случая в результате использования пиротехники произошли в Саксонии. В городке Ошац 45-летний мужчина получил тяжелое ранение головы и через несколько часов скончался в больнице. По информации полиции, он подорвал мощный фейерверк категории F4, который по закону запрещено покупать и использовать рядовым гражданам, так как для его применения необходимо пройти обучение и получить лицензию. А неподалеку от Дебельна мужчина в возрасте 50 лет погиб на месте в результате получения травм головы, несовместимых с жизнью, из-за подрыва самодельного пиротехнического изделия.

Самые молодые жертвы новогодних взрывов – 20-летний житель Гамбурга и 21-летний житель бранденбургского города Креммэн.

Также читайте Сотни арестов и десятки сожженных авто: в новогоднюю ночь в Бельгии произошли массовые беспорядки

Кроме того, в земле Бранденбург произошло несколько инцидентов с фейерверками, в результате которых трое человек были госпитализированы с тяжелыми ожогами. А в Берлине несколько немцев из-за неудачного подрыва пиротехники потеряли пальцы или части рук. В Мюнхене были ранены трое детей, а в Ростоке десятилетний мальчик получил серьезные травмы головы после того, как фейерверк взорвался перед его лицом.

Аресты и столкновения в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь в Германии также ознаменовалась беспорядками и столкновениями с полицией. Так в Лейпциге около 150 молодых людей стреляли друг в друга петардами. "Целями" правонарушителей также были автомобили и трамваи. В результате одного из выстрелов загорелся мусорный бак.

В Гамбурге, Дрездене и нескольких городах гуляки атаковали фейерверками и петардами полицейских и спасателей. В результате столкновений пострадали 13 полицейских. Один из них получил тяжелые ожоги, еще одному петарда попала в ногу, что требовало немедленного хирургического вмешательства.

По данным полиции, только в Берлине в новогоднюю ночь были арестованы почти 390 человек, которые нарушали общественный порядок. При этом многие из них были задержаны именно из-за опасного использования фейерверков.

Но, несмотря на несчастные случаи, столкновения и аресты, полиция считает, что на этот раз Германия "успешно" встретила Новый год. Издание отмечает, что немцы празднуют Новый год "с особо интенсивным использованием пиротехники", что каждый раз приводит к большому количеству травм, чрезмерному шуму и загрязнению воздуха.

Напомним, по словам немецкого профессора социологии, Новый год "стал пространством для насилия". Несмотря на усилия властей сделать улицы безопасными, в новогоднюю ночь женщины и подростки практически исчезли из общественного пространства из-за страха насилия.

Читайте также: