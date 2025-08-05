Пятеро украинцев объявили голодовку на границе Грузии и РФ: что известно

Грузия удерживает в транзитной зоне почти сотню украинцев, депортированных из России / © Getty Images

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Пятеро граждан Украины, удерживаемых в подвальном помещении грузинского пункта пропуска «Дариале» на границе с Россией, начали бессрочную голодовку Один из участников акции, Сергей Ларко, уже около месяца находится на границе между Россией и Грузией.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

По словам украинца, участники планируют передать грузинским пограничникам официальное заявление о начале голодовки. Ларко также предоставил журналистам копию своего обращения, в котором изложил причины и требования протеста. В нем он заявил, что объявляет бессрочную голодовку в знак протеста против незаконных, по его мнению, действий грузинских пограничников и нарушения его прав.

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Как утверждает Сергей Ларко, 21 июня 2025 года его депортировали из России, а по прибытии в Грузию пограничники якобы изъяли его паспорт и собрали биометрические данные, хотя не имели для этого законных оснований. Он также отмечает нечеловеческие условия содержания.

«Меня поместили в бесчеловечные условия в подвале КПП „Дариале“ вместе с 97 людьми, среди которых есть больные ВИЧ и туберкулезом. Мне отказано в выезде из Грузии, подаче заявления в убежище, юридической помощи и возможности обжаловать задержание», — говорится в обращении.

Голодающие требуют встречи с украинским консулом, а также настаивают, чтобы им объяснили причины задержания и предоставили возможность уехать из Грузии или подать ходатайство о международной защите. власть не выполнит все их требования.

Чиновники заявляют, что большинство задержанных граждан Украины ранее были осуждены за особо тяжкие преступления, а причина их задержания — отсутствие необходимых документов для пересечения границы. В то же время, покидать этих людей на своей территории Грузия тоже не хочет, ведь считает их «угрозой» безопасности.

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Напомним, в конце июня стало известно, что в транзитной зоне между РФ и Грузией застряли более полусотни украинцев. Большинство из них — бывшие заключенные, которых Россия массово вывозит на границу после освобождения из колоний, а также люди, депортированные с оккупированных территорий. Небольшое количество граждан Украины уже удалось эвакуировать в Молдову благодаря усилиям украинских дипломатов.