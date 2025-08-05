- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 2 мин
Пятеро украинцев объявили голодовку на границе Грузии и РФ: что известно
Депортированных из России граждан Украины грузинские пограничники удерживают в транзитной зоне в ужасных условиях.
Пятеро граждан Украины, удерживаемых в подвальном помещении грузинского пункта пропуска «Дариале» на границе с Россией, начали бессрочную голодовку Один из участников акции, Сергей Ларко, уже около месяца находится на границе между Россией и Грузией.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
По словам украинца, участники планируют передать грузинским пограничникам официальное заявление о начале голодовки. Ларко также предоставил журналистам копию своего обращения, в котором изложил причины и требования протеста. В нем он заявил, что объявляет бессрочную голодовку в знак протеста против незаконных, по его мнению, действий грузинских пограничников и нарушения его прав.
Как утверждает Сергей Ларко, 21 июня 2025 года его депортировали из России, а по прибытии в Грузию пограничники якобы изъяли его паспорт и собрали биометрические данные, хотя не имели для этого законных оснований. Он также отмечает нечеловеческие условия содержания.
«Меня поместили в бесчеловечные условия в подвале КПП „Дариале“ вместе с 97 людьми, среди которых есть больные ВИЧ и туберкулезом. Мне отказано в выезде из Грузии, подаче заявления в убежище, юридической помощи и возможности обжаловать задержание», — говорится в обращении.
Голодающие требуют встречи с украинским консулом, а также настаивают, чтобы им объяснили причины задержания и предоставили возможность уехать из Грузии или подать ходатайство о международной защите. власть не выполнит все их требования.
Чиновники заявляют, что большинство задержанных граждан Украины ранее были осуждены за особо тяжкие преступления, а причина их задержания — отсутствие необходимых документов для пересечения границы. В то же время, покидать этих людей на своей территории Грузия тоже не хочет, ведь считает их «угрозой» безопасности.
Напомним, в конце июня стало известно, что в транзитной зоне между РФ и Грузией застряли более полусотни украинцев. Большинство из них — бывшие заключенные, которых Россия массово вывозит на границу после освобождения из колоний, а также люди, депортированные с оккупированных территорий. Небольшое количество граждан Украины уже удалось эвакуировать в Молдову благодаря усилиям украинских дипломатов.