Пятичасовая встреча с Путиным: Трамп поделился неожиданными фактами о своем спецпосланнике

Встреча Стива Виткоффа с кремлевским руководителем Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал о продолжавшейся пять часов встрече своего бизнес-партнера и специального посланника Соединенных Штатов Стива Виткоффа с кремлевским руководителем Владимиром Путиным.

Об этом говорится в ClashReport.

Дональд Трамп заявил, что отправил своего знакомого бизнесмена Стивена Виткоффа на встречу с президентом России Владимиром Путиным, ожидая, что она продлится всего 15-20 минут.

По словам Трампа, Виткофф, который «не имел представления о России или Путине и не очень разбирался в политике», провел с российским лидером около пяти часов.

«Я спросил: „Что, черт возьми, вы могли обсуждать пять часов?“ А он ответил, что они говорили об интересных вещах», — рассказал Трамп.

Напомним, Стив Виткофф не имеет группы экспертов, которые могли бы лаконично объяснить ему историю определенных вещей, в частности, по сути конфликта между Россией и Украиной. Об этом ранее говорил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По словам дипломата, Виткофф — бизнесмен. То, как он работает и мыслит больше происходит от мира бизнеса, чем от геополитики.