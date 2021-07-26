Пятирогий баран на мусульманском празднике Курбан-байрам стал звездой Интернета: видео

Рога редкого барана сравнивают с короной статуи Свободы в США.

Видео с рынка в африканском городе Лагосе (Нигерия), где накануне большого мусульманского праздника Курбан-байрам продавали жертвенных баранов, стало вирусным в сети. Как сообщает Reuters, пользователи Интернета активно распространяют и комментируют кадры с редким животным.

"Я впервые вижу пятирогого барана. Бог использует это, чтобы показать нам, насколько он велик ", — цитирует агентство одного из покупателей, которые собрались у диковинного животного.

В комментариях опубликованному в Сети видео, пользователи Интернета отмечают, что баран, кажется, носит корону, похожую на ту, что имеет статуя Свободы в США, и сравнивают его с божеством.

Во время праздника Курбан-байрам мусульмане вспоминают событие, которое описано в Библии — принесение Авраамом в жертву своего сына, которого в последний момент Бог заменил на барана.

Напомним, что в главной мечети Киева на праздник Курбан-байрам собрались верующие для общей молитвы и праздничного обеда. Для этого зарезали жертвенных баранов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку