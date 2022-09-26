"Пятый день до начала возвращения назад тысяч гробов": в ОП высказались о мобилизации в РФ

Россия 21 сентября приступила к частичной мобилизации, указ о которой подписал президент-диктатор Владимир Путин.
Пятый день на территории страны-агрессорки России продолжается так называемый призыв в армию. В Офисе президента Владимира Зеленского назвали это "пятым днем до начала возвращения назад тысяч гробов".
Об этом в своем Twitter написал советник главы ОП Михаил Подоляк.
Представитель ОП описал, как выглядит мобилизация по-русски:
- километровые очереди на выезд,
- людей забирают из дома,
- протесты в нацреспубликах,
- трещина в военкоматах,
- тысячи жалоб на незаконный призыв, отсутствие экипировки и подготовки.
Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадают военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.
Россия намерена призвать 300 тысяч резервистов, которые, прежде всего, имеют боевой опыт, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса. Он обещал, что студентов и учеников вузов частичная мобилизация не коснется.
Читайте также:
- "Сейчас не 1812, 1914 или 1941 год": в ISW назвали "промахи" Путина по "спецоперации" и мобилизации
- Данилов прокомментировал мобилизацию в России: ресурс желающих воевать в Украине иссяк.
- Многодетные родители, студенты и мужчины без боевого опыта: в Бурятии массово раздают повестки