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"Пятый день до начала возвращения назад тысяч гробов": в ОП высказались о мобилизации в РФ

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"Пятый день до начала возвращения назад тысяч гробов": в ОП высказались о мобилизации в РФ

Фото: Associated Press

Россия 21 сентября приступила к частичной мобилизации, указ о которой подписал президент-диктатор Владимир Путин.

Пятый день на территории страны-агрессорки России продолжается так называемый призыв в армию. В Офисе президента Владимира Зеленского назвали это "пятым днем до начала возвращения назад тысяч гробов".

Об этом в своем Twitter написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Представитель ОП описал, как выглядит мобилизация по-русски:

  • километровые очереди на выезд,
  • людей забирают из дома,
  • протесты в нацреспубликах,
  • трещина в военкоматах,
  • тысячи жалоб на незаконный призыв, отсутствие экипировки и подготовки.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадают военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Россия намерена призвать 300 тысяч резервистов, которые, прежде всего, имеют боевой опыт, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса. Он обещал, что студентов и учеников вузов частичная мобилизация не коснется.

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