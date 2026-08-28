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Пылает и дымит: дроны устроили "бавовну" в Москве и Ярославской области (видео)
Украинские Силы обороны нанесли удар по Ярославскому НПЗ, который обеспечивает горючим всю московскую агломерацию.
Дроны актировали Москву и Ярославскую область России утром 28 августа. Власти отчитываются о работе ПВО, в Подмосковье фиксируют задымление, а в Ярославской области был поражен НПЗ.
Об этом сообщили телеграм-каналы, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и мэр Москвы Сергей Собянин.
Атака на Ярославскую область
Евраев заявил о «беспилотной опасности» в регионе. По его словам, российские военные и силовики якобы работают над отражением атаки.
«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки», — заявил губернатор Ярославской области.
На фоне атаки в регионе ограничили движение на отрезке трассы М8 в направлении Москвы. В Ярославле часть общественного транспорта направили по объездным путям или сократили маршруты.
Евраев также сообщил, что межмуниципальные автобусы, курсирующие по перекрытому участку М8, временно прекратили движение. В то же время, он не уточнил, какие именно объекты могли стать целями атаки. В соцсетях распространили кадры возможных последствий, на которых, в частности, видны выбитые окна в домах.
"СОУ поразили Ярославский НПЗ — ключевое предприятие-поставщик топлива для всей Московской агломерации», — сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Атака на Москву и область
Атака беспилотников тоже фиксировалась в Москве и области. Собянин заявил, что российская ПВО якобы уничтожила два дрона, которые направлялись в столицу.
«Два летевших на Москву БпЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — проинформировал мэр российской столицы.
После атаки над Павловским Посадом в Московской области был виден черный дым. Причина задымления пока не установлена.
Кроме того, «красный» уровень опасности был введен во Владимирской и Ивановской областях РФ, а также в юго-восточной части Московской области.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью 28 августа Саратовскую область и Ярославль атаковали беспилотники. В Энгельсе и Саратове звучала серия взрывов и работала ПВО, зафиксировано задымление в районе военного аэродрома «Энгельс-2», откуда взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 для ударов по Украине.