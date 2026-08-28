Пылает и дымит: дроны устроили "бавовну" в Москве и Ярославской области (видео)

Атака на Ярославский НПЗ

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Дроны актировали Москву и Ярославскую область России утром 28 августа. Власти отчитываются о работе ПВО, в Подмосковье фиксируют задымление, а в Ярославской области был поражен НПЗ.

Об этом сообщили телеграм-каналы, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Атака на Ярославскую область

Евраев заявил о «беспилотной опасности» в регионе. По его словам, российские военные и силовики якобы работают над отражением атаки.

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«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки», — заявил губернатор Ярославской области.

На фоне атаки в регионе ограничили движение на отрезке трассы М8 в направлении Москвы. В Ярославле часть общественного транспорта направили по объездным путям или сократили маршруты.

Евраев также сообщил, что межмуниципальные автобусы, курсирующие по перекрытому участку М8, временно прекратили движение. В то же время, он не уточнил, какие именно объекты могли стать целями атаки. В соцсетях распространили кадры возможных последствий, на которых, в частности, видны выбитые окна в домах.

Выбитые окна в домах в Ярославской области РФ

"СОУ поразили Ярославский НПЗ — ключевое предприятие-поставщик топлива для всей Московской агломерации», — сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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Дата публикации 09:17, 28.08.26 Количество просмотров 5 Атаку дронов на Ярославскую область РФ сняли на видео

Атака на Москву и область

Атака беспилотников тоже фиксировалась в Москве и области. Собянин заявил, что российская ПВО якобы уничтожила два дрона, которые направлялись в столицу.

«Два летевших на Москву БпЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — проинформировал мэр российской столицы.

После атаки над Павловским Посадом в Московской области был виден черный дым. Причина задымления пока не установлена.

Кроме того, «красный» уровень опасности был введен во Владимирской и Ивановской областях РФ, а также в юго-восточной части Московской области.

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Напомним, ранее сообщалось, что ночью 28 августа Саратовскую область и Ярославль атаковали беспилотники. В Энгельсе и Саратове звучала серия взрывов и работала ПВО, зафиксировано задымление в районе военного аэродрома «Энгельс-2», откуда взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 для ударов по Украине.

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