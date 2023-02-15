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Пылает напротив завода по производству "Искандеров": в Московской области произошел пожар (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
511
Время на прочтение
1 мин
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Пылает напротив завода по производству "Искандеров": в Московской области произошел пожар (видео)

В Московской области произошел сильный пожар / Фото: pixabay.com

В России произошел очередной масштабный пожар

Вечером вторника, 14 февраля, в Коломне, в 120 километрах от Москвы, вспыхнул ангар на территории бывшего завода.

Об этом сообщают местные паблики и МЧС РФ.

Возгорание произошло напротив завода по производству "Искандеров" и снарядов для РСЗО и ПЗРК.

Площадь пожара – более 900 квадратных метров. В результате инцидента частично разрушены перекрытия между этажами здания.

Напомним, в Москве в ночь на 14 февраля вспыхнул сильный пожар якобы на территории автосервиса. Площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров. На месте происшествия были слышны взрывы.

Также мы сообщали, что вечером 13 февраля в Ярославской области РФ на газопроводе раздался мощный взрыв и вспыхнул масштабный пожар.

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Дата публикации
Просмотры
511
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