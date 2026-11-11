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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Пылает один из крупнейших портов России на Балтике: после удара дронов над Усть-Лугой поднялось зарево

После ударов на территории объекта вспыхнул пожар, а над портом было видно яркое зарево.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Российские пожарные

Российские пожарные / © Associated Press

В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали российский порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на видео, обнародованное в социальных сетях.

На распространяемых в сети кадрах заметен огонь на территории порта и зарево, поднимающееся над объектом. Также на видеозаписях видны беспилотники, летящие в направлении порта на фоне пожара.

В настоящее время российские власти официально не сообщали о последствиях атаки. Информации о возможных повреждениях и пострадавших пока нет.

Усть-Луга является одним из самых больших русских портов на побережье Балтийского моря. Через него РФ отправляет на экспорт нефть, нефтепродукты и другие сырьевые грузы. Поэтому этот порт имеет немаловажное значение для российской экономики и наполнения государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «КИНЕФ» («Киришинефтеоргсинтез»), расположенный в городе Кириши Ленинградской области России.

Мы ранее информировали, что в российском Саратове сообщают об атаке ударных беспилотников на промышленную зону местного нефтеперерабатывающего завода.

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