Пылает после взрывов: в Ростове-на-Дону сообщают о поражении нефтяного терминала

В РФ горит нефтяной терминал / © Associated Press

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В ночь на 10 октября беспилотники атаковали Ростов-на-Дону в России. После серии взрывов в городе возник масштабный пожар.

Об этом сообщает телеграмма-канал Exilenova+.

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Жители Ростова-на-Дону сообщали о нескольких взрывах, после которых в городе вспыхнул пожар. На видеозаписях, обнародованных очевидцами, видно большое пламя и густые клубы дыма.

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По информации Exilenova+, в результате атаки был поражен нефтеналивной терминал Новошахтинского завода. В то же время российские власти пока не обнародовали официальные комментарии относительно последствий удара.

Новошахтинский завод нефтепродуктов относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям на юге России.

Через нефтеналивной терминал продукцию предприятия отгружают для последующей транспортировки.

Ранее сообщалось, что Украина будет продолжать атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на решение президента США Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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Мы ранее информировали, что беспилотники смогли прорвать систему противовоздушной обороны в России и атаковать Омский нефтеперерабатывающий завод.

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