Пылает в районе порта: Дагестан разорвали мощные взрывы, "прилеты" попали на видео — детали

Пожар в порту Махачкалы после атаки дронов 10 сентября

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В ночь на 10 сентября Республику Дагестан в России всколыхнули мощные взрывы из-за атаки беспилотников. Очевидцы заявили о «прилетах» и масштабном пожаре в районе морского торгового порта, через который РФ и Иран поставляют друг другу оружие.

Об этом сообщили телеграм-каналы.

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Приблизительно в 3:00 в местных дагестанских чатах начали появляться сообщения о взрывах и полетах дронов. Местные предполагали, что целью атаки могли быть нефтяные объекты в Каспийском море. Очевидцы также публиковали видео, на которых слышна стрельба по воздушным целям и работа систем противовоздушной обороны.

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После атаки в районе причалов и портовых построек прогремело несколько мощных взрывов, а также возникли пожары. Жители Махачкалы сообщали о задымлении в районе порта и повреждениях в городе.

На фоне атаки аэропорты Махачкалы, Владикавказа и Грозного временно ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Атака на Махачкалинский морской торговый порт

По данным OSINT-анализа ASTRA, вероятной целью атаки мог быть Махачкалинский морской торговый порт. Аналитики предполагают, что по объекту могли быть попадания, поскольку в районе порта возник пожар. Кроме того, сообщается о взрыве вблизи порта — в районе Привокзальной площади.

В. и. о. главы Дагестана Федор Щукин утверждает, что ПВО отразила атаку беспилотников, и якобы все воздушные цели сбыли уничтожены.

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«В результате падения их фрагментов произошло возгорание на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. Возгорание оперативно ликвидировано, жертв и пострадавших нет», — сообщил Щукин.

Дата публикации 07:32, 10.09.26 Количество просмотров 30 Дроны атаковали Дагестан: в порту Махачкалы горит пожар

Аналитики отмечают, что в Махачкале расположен единственный не замерзающий российский глубоководный порт на Каспии. Он работает в течение всего года и обслуживает наливные и сухие грузы.

В сухогрузе порта действуют перегрузочный комплекс, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров, железнодорожный и автопоромный терминалы, а также зерновой терминал. На шести причалах общей протяженностью более 900 м одновременно могут обрабатывать до шести судов. У морскогго торгового порта также есть свой транспортный флот.

Кроме того, Махачкалинский морской торговый порт является ключевым логистическим узлом Каспийского моря. Через него, в частности, осуществляются взаимные поставки вооружений между Россией и Ираном.

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Напомним, вечером 9 сентября порт в российском Сочи подвергся комбинированной атаке морских дронов и воздушных беспилотников, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали о взрывах и стрельбе: россияне пытались отразить атаку.

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