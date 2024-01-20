Пылает второй день подряд: на Брянщине, где была атакована нефтебаза, снова раздались взрывы

Россияне не на шутку напуганы.

В Клинцах Брянской области, проживающих в РФ, оккупанты снова раздались взрывы. Местные жители слышали громкие звуки около 6:30. Традиционно власти заявляют о работе "эффективной" работе ПВО.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Как пишет "РИА Новости", в российском минобороны отчитались, что ПВО уничтожило украинский беспилотник над Брянской областью. Губернатор области добавил, что пострадавших и разрушений после уничтожения украинского беспилотника над Клинцовским районом нет.

Интересно, что россияне не успели обуздать последствия предыдущего "прилета", как произошла следующая атака. Так, нефтебаза, на которую пришелся удар раньше, пылает второй день подряд.

В Брянской области второй день подряд горит нефтебаза

Напомним, россияне заявили, что в ночь на 19 января в Брянской области посадили беспилотник, пытавшийся атаковать расположенные там объекты. Однако дрон успел сбросить боеприпас на нефтебазу в Клинцах. Возник серьезный пожар.

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