Пылало ярко: неизвестные сожгли электроподстанцию в Ростовской области РФ (фото, видео)
Из-за поджога электроподстанции в большинстве населенных пунктах Азовского района Ростовской области нет света.
Неизвестные подожгли ночью электроподстанцию в Дугино Ростовской области России. Она сгорела дотла и без света остался ряд населенных пунктов.
Об этом сообщили российские телеграм-каналы и советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.
«Электроподстанция в Дугино, подожженная вчера ночью неизвестными добродетелями, сгорела дотла», — написал Андрющенко в Сети.
Из-за инцидента в большинстве населенных пунктах Азовского района Ростовской области нет электроэнергии.
Кроме пожара, Ростовская область находилась под атакой беспилотников. Минобороны России утверждает о сбитии над регионом 23 дронов.
К слову, в ночь на 3 сентября дроны атаковали железнодорожную станцию «Кутейниково» в Ростовской области, что привело к обесточиванию. Удар пришелся на тяговую подстанцию, в результате чего была повреждена «релейка» в контактной сети и остановлено движение поездов. По сообщениям российских источников, более 20 поездов задержались. На крыше вокзала также обнаружили боеприпас.