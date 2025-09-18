ТСН в социальных сетях

Мир
411
1 мин

Пылало ярко: неизвестные сожгли электроподстанцию в Ростовской области РФ (фото, видео)

Из-за поджога электроподстанции в большинстве населенных пунктах Азовского района Ростовской области нет света.

Ирина Лабьяк
Пожар электроподстанции в Дугино

Пожар электроподстанции в Дугино

Неизвестные подожгли ночью электроподстанцию в Дугино Ростовской области России. Она сгорела дотла и без света остался ряд населенных пунктов.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

«Электроподстанция в Дугино, подожженная вчера ночью неизвестными добродетелями, сгорела дотла», — написал Андрющенко в Сети.

Из-за инцидента в большинстве населенных пунктах Азовского района Ростовской области нет электроэнергии.

Кроме пожара, Ростовская область находилась под атакой беспилотников. Минобороны России утверждает о сбитии над регионом 23 дронов.

Пожар электроподстанции в Дугино

Пожар электроподстанции в Дугино

Пожар электроподстанции в Дугино

Пожар электроподстанции в Дугино

К слову, в ночь на 3 сентября дроны атаковали железнодорожную станцию «Кутейниково» в Ростовской области, что привело к обесточиванию. Удар пришелся на тяговую подстанцию, в результате чего была повреждена «релейка» в контактной сети и остановлено движение поездов. По сообщениям российских источников, более 20 поездов задержались. На крыше вокзала также обнаружили боеприпас.

411
