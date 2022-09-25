"Пылающий хиджаб": Иран лихорадит от массовых акций после смерти студентки

В стране протестуют из-за смерти Махсы Амины, женщины сжигают свои хиджабы и выступают против Исламской Республики. Тем временем иранские власти ограничивают в стране доступ к Интернету. 20 сентября массовые протесты в Иране перешли в новую фазу.

В Иране продолжаются протесты против правительства после того, как полиция забила насмерть 22-летнюю девушку Махсу Амини за "неправильное ношение хиджаба".

Ее родственники утверждают, что ее жестоко избили во время задержания, а власти уверяют, что у молодой девушки "произошел сердечный приступ". Начальник полиции Тегерана Сардар Хусейн Рахими заявил, что смерть 22-летней девушки Махсы Амини является несчастным случаем, а информация об этой распространяемой СМИ трагедии — полная ложь.

Позже Fars News опубликовало видео с камер наблюдения, якобы подтверждающего слова Рахими. На записи видно, что некая девушка (предположительно Махса) общается с представителями "полиции морали" в помещении для "воспитательных мероприятий", после чего теряет сознание. Далее следуют кадры, как пострадавшую девушку забирает авто "скорой помощи".

Весь видеоролик длится около минуты и непонятно, что происходило до и после того, как упала женщина. Также неизвестно, сколько времени прошло между ее падением и прибытием экстренных служб.

Теперь в знак протеста женщины по всей стране сжигают хиджабы и отрезают себе волосы.

Фото: Associated Press

Власти Ирана сообщили, что во время митингов 21 сентября были убиты три человека, в том числе один сотрудник сил безопасности. Об этом пишет издание Reuters.

Курдская правозащитная организация Hengaw утверждает, что во время протестов семь митингующих были убиты иранскими правоохранителями, а трое из них — в среду, 21 сентября. По данным правозащитников, это произошло в курдских районах на северо-западе страны или рядом с ними, где беспорядки были особенно интенсивными и смертоносными.

Официальные власти Ирана отрицают причастность силовиков к смертям протестующих.

Власти пытались погасить протесты. Помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи 19 сентября посетил семью Амины. По сообщениям государственных СМИ, он пообещал им, что "все учреждения предпримут меры по защите прав, которые были нарушены".

Фото: Associated Press

21 сентября в стране ограничили доступ к двум последним социальным сетям, оставшимся в стране - Instagram и WhatsApp. Серверы WhatsApp были отключены у нескольких интернет-провайдеров через несколько часов после того, как платформа Instagram была заблокирована.

Кроме того, организация NetBlocks отмечает, что в некоторых частях иранской провинции Курдистан почти полностью отключен Интернет. В то же время столица Тегеран и другие части страны также столкнулись с перебоями.

Отметим, что веб-страницы TikTok, YouTube, Twitter и Facebook заблокированы на территории Ирана.

Фото: Associated Press

Иранки сжигают хиджаб

Тем временем в Сети появились кадры, как многие женщины собрались у костра на улицах Ирана, сжигают свои хиджабы и аплодируют.

Кроме того, ведущая BBC Рана Рахимпур показала видео, где иранки поднялись на полицейские машины и скандируют "Мы не хотим Исламской Республики".

"Я освещала события в Иране в течение 15 лет и жила там 25 лет. Я считаю, что то, что мы наблюдаем сейчас, не похоже на то, что было раньше", — отметила она.

Фото: Associated Press

Хиджаб – накидка из ткани на лицо и тело – стал обязательным для женщин в Иране после победы исламской революции 1979 года. Те, кто нарушает строгие правила его ношения на улице, могут подвергнуться нападениям и арестам.

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