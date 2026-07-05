Пылающий Ми-24 и засада на колонну: что произошло с "Африканским корпусом" РФ в Мали

Туареги (иллюстративное фото) / © Reuters

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В Мали повстанцы заявили о сбитии военного вертолета, который, вероятно, мог принадлежать "Африканскому корпусу" Минобороны РФ.

Об этом сообщает канал Astra.

В соцсетях появилось видео падение вертолета в пустыне. По внешним признакам он похож на Ми-24 или Ми-35.

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Также опубликовали кадры с вооруженными людьми в гражданской одежде, вероятно туарегами, возле горящего фюзеляжа вертолета.

OSINT-аккаунт OSINTWarfare в соцсети X сообщил, что "Фронт освобождения Азавада" устроил засаду на колонну "Африканского корпуса" Минобороны РФ.

По этим данным, колонна якобы двигалась из Гао в направлении Анефиса, чтобы усилить оборону города на фоне атак повстанцев.

В сообщении утверждается, что во время засады был сбит российский вертолет Ми-24, а также уничтожены несколько грузовиков и технических машин.

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Видео с горящими военными грузовиками также распространились в соцсетях.

Версию об уничтожении Ми-24, связанного с "Африканским корпусом" РФ, подтвердил турецкий журналист-фрилансер Махмут Бозарслан.

По его данным, все находившиеся на борту погибли. В то же время, он называет другую локацию инцидента — район Тинзауатен вблизи границы с Алжиром.

Бозарслан заявил, что вертолет принадлежал "Африканскому корпусу" Минобороны РФ, фактически заменившему в регионе бывшую группу "Вагнера".

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Европейские СМИ, в частности Le Monde и France 24, сообщают, что в Малые повстанцы и джихадистские группировки атаковали позиции армии и проправительских сил сразу в нескольких районах страны.

Под ударами оказались города Анефис, Агельхок и Гао на севере, Севаре и район Конны в центральной части страны, а также тюрьма в Кеньеробе к югу от Бамако.

Основной целью, по сообщениям СМИ, стал Анефис. Этот город имеет стратегическое значение, поскольку после наступления повстанцев в апреле он фактически остается одним из ключевых опорных пунктов армии Мали и Африканского корпуса РФ в регионе Кидаль.

Представитель туарегского "Фронта освобождения Азавада" заявил, что повстанцы установили контроль над городом.

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Армия Мали это отрицает. В "Африканском корпусе" также заявили, что вместе с малыйскими военными находятся в Анефисе и "уничтожают террористов".

В то же время утром 5 июля в Telegram-канале "Африканского корпуса" появилось видео с вертолетом, похожим на Ми-24 или Ми-35. В сообщении утверждалось, что он проводит эвакуацию раненых военнослужащих армии Мали.

Что известно о “Фронте освобождения Азавада”

"Фронт освобождения Азавада" - это военно-политическая коалиция сепаратистских группировок туарегов и арабских националистов на севере Мали.

Организацию создали в ноябре 2024 года. Ее целью называют самоопределение или создание независимого государства Азавад на территориях Мали.

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Напомним, в июне 2026 года на севере Малые патруль местной армии совместно с российскими наемниками из «Африканского корпуса» казнил четырех безоружных гражданских лиц. Жертвами стали два туарега и два представителя народа сонгай, которые были обычными скотоводами и не имели никаких связей с вооруженными группировками. Чтобы устрашить местное население, после убийства военные расчленили одно из тел и сложили из отрубленных конечностей нацистскую свастику вокруг отсеченной головы.

Также сообщалось, что российские наемники «Африканского корпуса», действующего под эгидой Минобороны РФ, используют те же методы, что и их предшественники из ППК «Вагнер». В Мали они сжигают деревни и расстреливают мирных жителей. Беженцы утверждают, что россияне отбирали у мирных жителей продукты и ценности, избивали и убивали их родственников, увозили женщин.

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