Горячее не только в районах НПЗ на России и прифронтовых регионах, но и на избирательных участках.

На так называемых выборах у российского президента Путина "все по плану". Избиратели портят бюллетени, обливают урны краской и поджигают участки. И все это на фоне хлопка, который процветает на нефтеперерабатывающих заводах, и освобождения прифронтовых областей добровольцами.

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Хлопок в России

16 марта в БНР расцвел хлопок. Удивительно, что россияне не радуются, а жалуются на взрывы и прилеты. Сообщается о нескольких пожарах. Возгорание было на открытой территории, также горели автомобили. Местные говорят о "прилетах" в разных частях города.

В свою очередь, Минобороны РФ заявило о якобы обстреле Белгородской области из РСЗО RM-70 "Вампир" и уничтожении восьми реактивных снарядов, а также двух дронов. Предлагаю посмотреть "успешную" работу российского ПВО.

Смотрите на ютуб-канале ТСН: РОССИЯ В ОГНЕ! Пылают не только заводы, но и избирательные урны! А в Белгороде даже слышали "хлопки"!

Отчитался и губернатор Белгородской области. Он очень обеспокоен, потому что повреждено много имущества. Придется все возмещать, а не себе в карман положить.

Накануне громко было и в Курской области. Там отчитались, что якобы ночью были уничтожены несколько беспилотников.

Громко на заводах России

О "громко" и каких-то дронах написали и местные телеграмм-каналы в Самарской области. Неизвестные добрые беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода. Сообщается, что атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар. В настоящее время площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Что я могу сказать – утренняя Сызрань очаровательная, особенно район НПЗ.

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В то же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Там тоже начался пожар. Тем временем власти называют это "попыткой атаки" и отчитываются, что все под контролем. Но люди думают иначе!

Также Российский добровольческий корпус отверг заявления МО РФ об отражении рейда, сообщив о захвате очередной партии российских солдат.

Выборы по-русски

Горячее не только в районах НПЗ на России и прифронтовых регионах, но и на избирательных участках. Потому что избирают президента Россией. Точнее, результат уже давно всем известен, но деньги выделили, поэтому надо показать единство «русковая мера».

Но что-то пошло не по плану, потому что люди массово портят бюллетени и поджигают избирательные участки. Так, в пока еще оккупированном Симферополе девушка залила урну с избирательными бюллетенями зеленкой. Она пронесла жидкость в пакете из под сока. Свои действия снимала по телефону. При этом сотрудник полиции не стал ей мешать, а спокойно наблюдал, пока она дольет зеленку до конца, и только потом вывел ее.

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Кроме того, россияне массово курят кабинки для голосования и избирательные участки. Задержанные говорят, что выполняют секретное задание и все фиксируют на телефон.

А в Санкт-Петербурге в избирательный участок бросили коктейль Молотова. Как сообщают росСМИ, предварительно – это студентка педуниверситета имени Герцена родом с Дальнего Востока. В отношении девушки возбуждено уголовное дело о теракте. Хотя тянет это максимум на простое хулиганство.

Нашеманить в прямом и переносном смысле этого слова "правильность" результатов выборов в России стараются все кому не лень и всеми возможными способами.

В России же уверяют, что явка колоссальна. Даже их электронная система голосования не справляется с таким количеством желающих отдать свой голос за Владимира Владимировича. Однако все снова идет не по плану. Киберспециалисты ГУР сломали систему госуслуг РФ, по которой проходит голосование на "выборах".

Киберспециалисты ГУР сломали систему госуслуг РФ, по которой проходит голосование на "выборах". Сайт госуслуг РФ лежит. Система голосования лежит. Киберспециалисты обошли все системы защиты. Так будет продолжаться до конца голосования.

Напомним, на выборах президента РФ россияне голосуют за руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

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