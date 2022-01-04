Пылают полицейские машины, свистят резиновые пули: в Алматы не стихают протесты (видео)

Пылают полицейские машины, свистят резиновые пули: в Алматы не стихают протесты (видео)

Президент Казахстана ввел в крупнейшем городе страны чрезвычайное положение.

Во время газовых протестов, начавшихся в Казахстане из-за подорожания сжиженного газа, в крупнейшем городе страны Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины, а в ответ — раздавались выстрелы.

Как сообщает Telegrsm-канал КазТАГ, в Алматы загорелось несколько полицейских машин, одна из них взорвалась.

По предварительным данным, огнем было охвачено по меньшей мере четыре автомобиля.

Во время столкновений с протестующими стражи порядка применяют светошумовые гранаты, очевидцы говорят о звуках выстрелов. Силовики, якобы, открыли огонь из травматического оружия, стреляя резиновыми пулями.

Telegram-каналы публикуют видео с места схваток.

В связи с обострением ситуации президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области с 5 по 19 января.

Напомним, что в Казахстане третий день продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Детальнее – в материале ТСН.ua.

Также стало известно, что на фоне массовых протестов в Казахстане был отключен мобильный Интернет.

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