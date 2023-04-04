Пытается стать нужным Западу: офицер ВСУ спрогнозировал, что предстоит Лукашенко и Беларуси

Офицер ВСУ уверен, что белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлениями о необходимости достижения мира в Украине стремится спасти себя и свой режим.

Политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко понимает, что Путин может в любой момент его устранить.

Об этом сообщает УНИАН.

"Особенно после решения разместить ядерное оружие РФ в Беларуси ценность Лукашенко для Путина теряется. То есть он принимает все его требования, его (Лукашенко – ред.) можно будет заменить кем-то другим", – говорит политолог.

По словам эксперта, именно поэтому Лукашенко пытается стать нужным Западу и Украине. Он озвучил собственную идею, связанную с размещением миротворцев на территории Украины, не согласованной с Кремлем.

Кроме того, Китай также не одобряет решение Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

"Китай считает это вторжением в зону собственных интересов — то, что Путин решил разместить свое ядерное оружие в Беларуси. Это будет проблема и для Лукашенко. Поскольку его зависимость от Китая растет точно так же, как от России", — убежден Березовец.

По его словам, Лукашенко пытается избежать вступления в войну любыми способами.

"Но если Путин сочтет, что ему нужно участие белорусской армии, и Лукашенко будет против, он его просто "ликвидирует". И на его место придет тот, кто не будет ничему противиться", — отметил офицер ВСУ.

Напомним, 31 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал остановить войну в Украине. Он предложил объявить перемирие "без права перемещения, перегруппировки войск, без права опрокидывания оружия, боеприпасов, живой силы и техники".

В свою очередь, в России пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор обсудит с Лукашенко его предложение прекратить бои в Украине.

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