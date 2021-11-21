Пыталась удержать 2-летнюю дочь и упала за ней с 30-метровой высоты: туристка с ребенком нырнули с водопада в США

Пыталась удержать 2-летнюю дочь и упала за ней с 30-метровой высоты: туристка с ребенком нырнули с водопада в США

Женщину и ребенка спас мужчина, оказавшийся рядом.

В США туристка вместе с 2-летней дочерью по неосторожности упали с 30-метрового водопада. Им удалось выжить благодаря неравнодушному мужчине.

Об этом говорит oxu.az.

Инцидент произошел в США в штате Орегон на двухкаскадном водопаде Малтнома. Американка гуляла с ребенком, когда девочка на мосту поскользнулась и потеряла равновесие. Мать попыталась удержать ребенка, но упала вместе с ним с высоты около 30 метров в воду.

Крики матери и ребенка услышал другой турист, 33-летний мужчина. Он перепрыгнул через перила в воду, пролетев таким образом около 5,5 м вниз.

Мужчина доплыл до двухлетней девочки и передал ее в руки другим туристам. После этого он вернулся и попытался вытащить из воды раненую женщину.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Напомним, что по-настоящему геройским поступком отличился главный арбитр поединка между любительскими португальскими командами "Педрас Рубас" и "Оливейро ду Дору" Самуэль Кунья.