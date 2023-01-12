Пытали и обвиняли в шпионаже: экс-замглавы Минобороны Ирана приговорили к смертной казни

В Иране готовятся казнить бывшего замминистра обороны.
Иранские власти приговорили британо-иранского гражданина и бывшего министра обороны Ирана Алиреза Акбари к смертной казни.
Об этом пишет BBC.
В частности, жена Акбари Марьям рассказала, что муж попросил ее навестить его в тюрьме в Тегеране для "последней встречи".
Также сообщается, что чиновник находится в одиночной камере. По словам журналистов, этот факт свидетельствует о неизбежности смертной казни.
Иранские власти взяли под стражу Алирезу Акбари еще в 2019 году. Позже Революционный суд Тегерана приговорил его к смертной казни.
Бывшего заместителя министра обороны страны обвиняют в шпионской деятельности в пользу Великобритании. В то же время Акбари свою вину не признает.
В персидскую службу BBC поступало аудиосообщение от Алирезы Акбари, где тот рассказывает о пережитых пытках. Чиновник утверждает, что его пытались вынудить признаться перед камерой о том, чего он не делал.
На инцидент отреагировали в Министерстве иностранных дел по Содружеству и развитию Великобритании. В ведомстве заявили, что поддерживают членов семьи осужденного и несколько раз возбуждали его дело перед властями Ирана.
Напомним, 7 января в Иране казнили еще двух человек в результате протестов, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини.
8 декабря в Иране казнили первого участника протестов, охвативших страну.
По данным правозащитной организации Amnesty International, иранские власти во время показательных судов с целью запугать участников массовых протестов вынесли уже, по меньшей мере, 21 смертный приговор.
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