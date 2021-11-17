Пытали каждый день в течение нескольких лет: 16-летнюю девочку изнасиловали 400 мужчин

Пытали каждый день в течение нескольких лет: 16-летнюю девочку изнасиловали 400 мужчин

Девочку неоднократно насиловал даже родной отец.

По меньшей мере, восьмерых мужчин арестовали в западной Индии после заявления в полицию 16-летней бездомной девушки. Она сообщила о 400 случаях изнасилования сотнями мужчин.

Об этом пишет CNN.

Как сообщается, 16-летняя девушка из Индии заявила, что ее в течение нескольких лет изнасиловали около 400 человек. В своей жалобе девушка назвала также имена двух полицейских.

Хотя точное количество насильников трудно назвать, пострадавшая смогла идентифицировать по меньшей мере 25 предполагаемых преступников.

Девушка рассказала, что в 13 лет ее выдали замуж за 33-летнего мужчину, который стал первым ее насильником. По словам потерпевшей, она неоднократно подвергалась сексуальному насилию и со стороны родного отца. Это стало причиной того, что девушка сбежала из обоих домов и была вынуждена попрошайничать и жить прямо на автобусной остановке.

Тогда трое мужчин забрали пострадавшую с улицы и заставили заниматься секс-работой.

В общей сложности девушка сообщила о около 400 случаях насилия.

Полиция уже зарегистрировала дела против восьми мужчин, в том числе одного несовершеннолетнего. По факту преступлений начато уголовное производство, касающееся изнасилования и закона о защите детей от сексуальных преступлений. Он предусматривает более суровые наказания на более длительный срок заключения. Выдвинутые против правоохранителей обвинения в полиции не комментируют.

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Кроме того, было зарегистрировано дело по Закону о запрете детских браков.

Местная защитница прав женщин Йогита Бхаяна назвала ситуацию 16-летней потерпевшей "самым трагическим случаем изнасилования в истории".

"Эту девушку пытали просто каждый день. Мы требуем строгого наказания всех виновных", — подчеркнула активистка.

Напомним, недавно в Индии вспыхнули массовые протесты из-за жуткого убийства 9-летней девочки: ребенок был изнасилован индуистским священником и тремя другими мужчинами, после чего дитя убили и насильно кремировали.

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