Пытались испортить праздник: в США воры украли кабели рождественских огней на 10 тысяч долларов

Установить личности преступников полиции пока не удалось.
Пытались украсть праздник — в американском штате Висконсин воры украли кабели праздничных огней на 10 тысяч долларов.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 октября.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Ла-Кросс, парк которого волонтеры уже 27-й год украшают к Рождеству. И это первый подобный случай в истории фестиваля.
Вандалы повредили и украли десятки кабелей. Как предполагают организаторы, заинтересовать воров могла медная часть проводки. Установить, кто же совершил преступление, полиции пока не удалось. Волонтеры пытаются разыскать тех, кто будет продавать медные кабели и усилили охрану в парке. А еще собирают средства на восстановление освещения, чтобы праздник все же состоялся.