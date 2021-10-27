Пытались испортить праздник: в США воры украли кабели рождественских огней на 10 тысяч долларов

Пытались испортить праздник: в США воры украли кабели рождественских огней на 10 тысяч долларов

Установить личности преступников полиции пока не удалось.

Пытались украсть праздник — в американском штате Висконсин воры украли кабели праздничных огней на 10 тысяч долларов.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 октября.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Ла-Кросс, парк которого волонтеры уже 27-й год украшают к Рождеству. И это первый подобный случай в истории фестиваля.

Вандалы повредили и украли десятки кабелей. Как предполагают организаторы, заинтересовать воров могла медная часть проводки. Установить, кто же совершил преступление, полиции пока не удалось. Волонтеры пытаются разыскать тех, кто будет продавать медные кабели и усилили охрану в парке. А еще собирают средства на восстановление освещения, чтобы праздник все же состоялся.

Новости мира: в американском штате Висконсин воры украли кабели праздничных огней на 10 тысяч долларов

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