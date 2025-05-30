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Пытался передать секретные данные иностранному государству: ФБР разоблачило шпиона в разведке США
Сотрудник DIA подозревается в шпионаже — он пытался передать документы с грифом «совершенно секретно».
Сотрудника Управления оборонной разведки США (DIA) арестовали за попытку передачи секретных данных представителю иностранного правительства.
Об этом сообщило Министерство юстиции США.
По данным ФБР, 28-летний Натан Вилас Лаатш имел доступ к информации с грифом «совершенно секретно», работая в Отделе внутренних угроз DIA. В марте 2025 года он через электронное письмо предложил «дружественной стране» секретные материалы, ссылаясь на то, что он «не согласен и не разделяет ценностей этой администрации» и поэтому «готов поделиться секретной информацией». В частности, речь шла про «готовые разведывательные материалы, некоторые необработанные разведывательные данные и другую разнообразную секретную документацию».
Под прикрытием оперативники ФБР установили контакт, и Лаатш, уверенный, что общается с иностранным представителем, начал выносить информацию: он переписывал данные в блокнот, а затем выносил их с секретного объекта.
1 мая Лаатш передал в парке флешку с «примером» секретных документов, чтобы «показать масштаб доступа». Позже он потребовал «гражданство» или другое вознаграждение за дальнейшее сотрудничество.
29 мая во время спецоперации в северной Вирджинии Лаатша задержали непосредственно после попытки передачи флеш-накопителя с секретными материалами.
Дело расследует ФБР при поддержке военной разведки США. Обвинение готовят прокуроры отдела контрразведки и экспортного контроля.
Напомним, в Бразилии разоблачили «конвейер» российских шпионов.