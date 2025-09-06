Пытался побить мировой рекорд: в России арестовали велосипедиста из Франции

Наручники / © УНИАН

Гражданин Франции Софиан Сехили, пытавшийся побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, был задержан в России.

Об этом сообщает Le Monde. Информацию о задержании велосипедиста подтвердили российскому пропагандистскому агентству ТАСС экстренные службы Приморья.

По данным Le Monde, во Владивостоке велосипедиста отправили под стражу по подозрению в незаконном пересечении границы. Он дважды пытался въехать в Россию из Китая через два пограничных пункта, расположенных примерно в 200 километрах друг от друга. После второй попытки Сехили был задержан.

Француз уехал из Лиссабона 1 июля и планировал пересечь Евразию, завершив свое путешествие во Владивостоке.

За это время он пересек множество стран и часть пути прошел через Россию: въехав из Грузии, он покинул страну в Астраханской области, после чего продолжил путь через Казахстан, Таджикистан и Монголию.

2 сентября велосипедист сообщил, что въехать в Россию из Китая ему не удалось. Это поставило под вопрос возможность побить рекорд немца Йонаса Дейхмана, который в 2017 году пересек Евразию за 64 дня, два часа и 26 минут.

До окончания маршрута Сехили оставалось около 400 км.

Как отмечает Le Monde, сейчас Сехили пытается помочь консульство Франции.

Сехили — 44 года. Он был кинодокументалистом, но в 2012 году оставил эту работу, чтобы заняться велоспортом. С этого времени он принял участие примерно в 20 многокилометровых заездах, победив в 11 из них. Среди них Tour Divide, гонка протяженностью 4500 км от Канады до Мексики.

