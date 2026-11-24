Кушнер о Зеленском и недовольстве публичностью переговоров / © Getty Images

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер рассказал, что пытался отговорить Трампа от давления на президента Украины Владимира Зеленского. В то же время, у него есть замечания и к действиям официального Киева.

Об этом Джаред Кушнер заявил в разговоре с журналом New York Magazine.

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Кушнер заявил о попытках защитить Зеленского от давления Трампа

Зять президента Соединенных Штатов уверяет, что в этой ситуации заботится об интересах граждан Украины. Кушнер отмечает, что ищет какие-либо пути, чтобы прекратить «ужасную войну», и стремится уберечь президента Украины Владимира Зеленского от жесткого прессинга со стороны президента США Дональда Трампа.

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В сентябре Кушнер вместе со Стивом Уиткоффом провели переговоры с главой Кремля. Оттуда они отправились в Киев. Пока чиновники из США находились в стране, россияне на время прекратили удары. Но как только гости уехали, обстрелы возобновились.

Хотя Кушнер с пониманием относится к ситуации с Зеленским, он убежден, что привычка Киева обсуждать ход переговоров в публичной плоскости вредит результату.

В качестве примера он вспомнил переговоры с украинской командой в Майами. В ходе той встречи Кушнер предупредил, что Трамп готов поддержать предложение Путина — поставки дизельного топлива в обмен на ослабление санкционного режима.

Зеленский мгновенно публично возмутился и подчеркнул, что его выставили жертвой. В ответ Трамп заявил, что украинцам следует «найти нового президента».

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Также Кушнер заверил, что после наступления мира Украина получит значительные перспективы для развития.

«Я пытался показать Зеленскому такое: давайте найдем способ, при котором, если вам удастся остановить войну и получить надежные гарантии безопасности для Украины, вы сразу переключитесь на экономику и сами возглавите восстановление страны», — сказал он.

Переговоры об окончании войны: последние новости

Напомним, некоторые европейские союзники Украины начали с осторожным оптимизмом оценивать позицию администрации Дональда Трампа по поводу завершения войны в надежде на приемлемый мир.

По данным Politico, поводом для этого стало предложение американской переговорной команды — в частности, спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — предоставить Украине гарантии коллективной обороны по образцу статьи 5 НАТО.

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В то же время, оптимизм остается осторожным из-за опасений чрезмерных уступок со стороны Украины в обмен на гарантии — в частности, речь шла о возможной передаче России всего Донбасса в обмен на полноправное членство Украины в НАТО. Часть европейских представителей также опасается ограничения военного присутствия НАТО в Восточной Европе и влияния Москвы на европейскую архитектуру безопасности. Наиболее скептически к предложениям США относятся Польша, страны Балтии и Северной Европы.

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