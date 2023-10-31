Пытаются конфисковать активы: в Carlsberg прокомментировали ситуацию с бизнесом в России

Компания не намерена вступать в соглашение с российским правительством.

Датская группа Carlsberg с прошлого года пыталась продать свою дочернюю компанию "Балтика" в России. Однако Владимир Путин распорядился временно арестовать часть группы в местной пивоварне.

Об этом заявил новый генеральный директор пивоварни Джейкоб Ааруп-Андерсен, пишет CNN.

"Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им сделать это законным", – заявил гендиректор Джейкоб Ааруп-Андерсен.

Что известно

Как известно, Carlsberg разорвал все связи со своим российским бизнесом. В России компания располагала восемью пивоваренными заводами и предоставляла рабочие места около 8400 сотрудникам, а в прошлом году получила списание по "Балтике" в размере 1,41 миллиарда долларов. К сожалению, из-за ограниченного взаимодействия с руководством и российскими властями приемлемого решения ситуации найти не удалось.

"Мы не собираемся вступать в соглашение с российским правительством, которое каким-то образом оправдывает незаконный захват нашего бизнеса", – заявил он.

Следует заметить, что Carlsberg приняла ответные меры, разорвав лицензионные соглашения для своих брендов в России, которые позволяли "Балтике" производить, продавать и продавать всю продукцию Carlsberg в стране.

"Когда срок действия этих лицензий истечет, им больше не будет позволено производить какие-либо наши продукты. Конечно, я не могу гарантировать, что это произойдет, но мы этого ожидаем", — отметил Ааруп-Андерсен.

Ранее бывший генеральный директор датского производителя пива Carlsberg Group Кеест Харт отметил, что выйдет на пенсию после завершения продажи бизнеса компании в РФ.

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