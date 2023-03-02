"Пытаются разжечь новый пожар в Европе": разведка объяснила две цели россиян в Молдове

В Молдове и непризнанном Приднестровье Россия устраивает напряжение с целью — отвлечь внимание мира от войны в Украине и продемонстрировать какую-то "победу" для россиян.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

"По нашему мнению, создавая напряжение в Молдове, Россия ставит для себя две цели. Первое — это попытка отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий. Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе", — объяснил Черняк.

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Во-вторых, по его словам, поскольку оккупанты не добились никакого результата на войне против Украины, обострение в Молдове направлено на внутреннего потребителя в России.

"Им нужно демонстрировать любые "победы" для своего населения. Сейчас они пытаются совершить какую-то революцию, чтобы создать иллюзию как "мир за них", "народ Молдовы за нас"", — отметил представитель разведки.

Черняк указал, что военная разведка Украины фиксирует события, которые сейчас происходят в Молдове и так называемой непризнанной республике Приднестровья, где у россиян очень ограниченный контингент.

"Есть склады, которые они охраняют. Но не на тех складах уже почти ничего нет, а то, что осталось — старое и непригодное к использованию. А в Молдове они сейчас все же пытаются политическим путем расшатать ситуацию — под "чужим флагом", — пояснил представитель ГУР МО, напомнив, что по такому сценарию россияне устраивали подобное в Донецке и Луганске.

Ситуация в Молдове

Украинские власти предупредили Молдову о планах РФ совершить государственный переворот в Кишиневе.

Президент Владимир Зеленский рассказал , что РФ планировала переворот в Молдове. По его словам, осуществить это можно только с помощью высадки десанта или используя территорию Приднестровья.

Цель этих действий, по словам лидера Молдовы, свержения конституционных и легитимных властей в Кишиневе на нелегитимные, пророссийские, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины".

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан предупредил, что в Молдове существуют "реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций". Он убежден, что Приднестровье необходимо демилитаризовать и изгнать оттуда российский оккупационный контингент.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана выразил мнение, что армия РФ не будет атаковать Молдову военным путем, а попытается парализовать ее гибридной войной.

Российско-американский историк Юрий Фельштинский считает, что рано или поздно Россия начнет военные действия в Молдове.

Тем временем, Силы обороны Украины на границе с Молдовой строят фортификационные сооружения.

А Wizz Air приостанавливает рейсы в Молдову.

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