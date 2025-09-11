«Пытаются закрыть глаза»: Костенко о реакции НАТО на обстрел Польши

Последствия атаки дронов в Польше

Реклама

Российские беспилотники, залетевшие на территорию Польши , вероятно, имели заложенные координаты еще в РФ.

Это может свидетельствовать об умышленной провокации, отметил в прямом эфире Эспрессо народный депутат Украины, секретарь Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

«Когда 19 дронов летят в направлении стратегических объектов, в частности аэродрома в Жешуве, куда поступает помощь для Украины, — уже трудно сказать, что они заблудились», — подчеркнул он.

Реклама

По словам Костенко, даже объяснение о том, что на дроны повлияли средства РЭБ, не выдерживает критики.

«В Польше нет РЭБ. Если действие средств радиоэлектронной борьбы прекратилось, то дроны должны были развернуться и снова лететь на территорию Украины. Если их цели были здесь, то именно так должно быть запрограммировано».

Полковник СБУ подчеркнул, что беспилотники двигались по координатам, заложенным в РФ, поэтому можно сделать вывод о сознательной провокации, организованной Путиным.

Отдельно Костенко прокомментировал реакцию НАТО и Польши.

Реклама

«Мы между собой в чатах обсуждали, что лидеры НАТО и других стран уговаривают наше руководство сказать, что это мы запустили эти дроны. Таким образом, они пытаются избежать ответственности и не признавать реальный акт агрессии», — сказал он.

Он добавил, что Альянс пытается закрыть глаза на инцидент, в то время как диктатор Путин продолжает эскалацию, заручается поддержкой союзников и повышает ставки.

"К сожалению, Европа и Польша реагируют достаточно слабо", - подытожил Костенко.

Ранее сообщалось, что Россия может прибегнуть к провокациям на территории Польши или стран Балтии с использованием так называемых «зеленых человечков» без опознавательных знаков, как это было в Крыму в 2014 году .

Реклама

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел и вице-премьер-министр Польши оценил реакцию страны на инцидент с российскими дронами как эффективную .