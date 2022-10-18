Пытки, изнасилования, казни: комиссия ООН обнародовала отчет на 17 страниц со страшными военными преступлениями оккупантов

Независимая международная комиссия ООН, которая занимается расследованиями событий на Украине, нашла доказательства ряда военных преступлений российской армии. Среди них — пытки, изнасилования, казни и другие страшные преступления оккупантов.

Комиссия обнародовала свой отчет 18 октября.

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В общей сложности отчет состоит из 17 страниц. Выводы в нем международные специалисты сделали из событий в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Сбор фактов провели в конце февраля и марте 2022 года. В частности, комиссия посетила 27 городов и поселков и опросила 191 потерпевшего и свидетеля. Кроме того, следователи осмотрели места разрушений, могил, мест заключения и пыток, а также остатки оружия, ознакомились с большим количеством документов и отчетов.

Согласно документу, следователи установили докмзательства непрерывного применения оккупантами взрывного оружия с большой зоной действия в населенных пунктах, что повлекло за собой массовые убийства и десятки пострадавших мирных жителей и разрушенные целые кварталы. Комиссия также задокументировала атаки с использованием кассетных боеприпасов, неуправляемых ракет и авиаударов. Эти системы оружия, по всей вероятности, имеют последствия для гражданского населения. Действительно, большинство подтвержденных смертей с самого начала военных действий были вызваны этим оружием. Жилые дома, школы, больницы среди других частей гражданской инфраструктуры были повреждены или уничтожены.

"Комиссия также установила, что российские вооруженные формирования стреляли по мирным жителям, пытавшимся сбежать. И что во время ведения боевых действий стороны развернули свои войска таким образом, что может поставить под угрозу гражданское население, вопреки международному гуманитарному праву", — говорится в заключении комиссии.

Кроме того, следователи задокументировали случаи незаконных казней без надлежащего судебного разбирательства, пыток, жестокого обращения, изнасилований и другого сексуального насилия. Местные были задержаны, некоторые из них — незаконно депортированы в Российскую Федерацию, а многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Сексуальное насилие применялось к жертвам любого возраста, а детей иногда заставляли быть свидетелями преступлений.

Напомним, российский дипломат в ООН назвал циничную причину присутствия оккупантов на Запорожской АЭС.

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