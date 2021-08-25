Пытки лишением сна и российским ТВ: что говорил Навальный в первом интервью из колонии

Пытки лишением сна и российским ТВ: что говорил Навальный в первом интервью из колонии

Оппозиционер в письме ответил на вопросы корреспондента The New York Times

Российский оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью с момента его заключения в колонию.

Политик написал письмо в издание The New York Times. На 54 рукописных страницах он ответил на вопросы корреспондента и рассказал о своей жизни в тюрьме.

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Навальный рассказал, что его принуждают смотреть государственные телеканалы и патриотические фильмы. Отвлекаться на другие занятия в это время нельзя.

"Читать, писать или делать что-то еще запрещено. Надо сидеть и смотреть телевизор. И если заключенный засыпает, охранники кричат: "Не спи, смотри!", — говорит оппозиционер. По его словам, в этом заключается суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего "героическим прошлым".

Политик сетует, что повсюду висят видеокамеры, что создает дополнительный дискомфорт. Он сравнил колонию с китайскими трудовыми лагерями, где все "ходят строем", везде есть камеры и стукачи.

Лишение сна

В интервью Навальный подтвердил, что ранее его действительно будили по несколько раз за ночь.

"Лишение сна — одна из любимых пыток спецслужб. Следов не остается, но терпеть это невозможно", — говорит он.

Санкции против РФ

Алексей Навальный призывает страны Запада вести санкции не против России, а отдельно против олигархов, связанных с российскими политиками и Путиным. По его словам, санкции против генералов и чиновников, которые связаны с разными преступлениями путинского режима, неэффективны, ведь это всего лишь исполнители.

Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию с Берлина, где лечился после отравления "Новичком". Его самолет, который должен был прибыть в "Внуково", перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Там его задержали.

Судебное заседание по делу Навального состоялось на следующий день после приезда. Его оставили под арестом. Суд Москвы заключил Навального на 3,5 года. После задержания оппозиционера в России начались массовые митинги во многих городах страны. Во время акций силовики жестко задержали тысячи человек.

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