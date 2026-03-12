«П*зда, нах*й! Я в ах*е!»: дроны влупили по стратегической нефтебазе на Кубани, у россиян истерика

Тихорецк

Ночью 12 марта беспилотники атаковали нефтебазу «Тихорецкая» в Краснодарском крае. После попадания на объекте вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

Местные власти заявили о работе ПВО и «падении обломков». Ожидаем детали.

Что известно об объекте

ООО «Тихорец-Нефть» — это крупная нефтебаза, входящая в ОАО «Черномортранснефть». Она работает как перегрузочный терминал для приема, хранения и транспортировки нефти по магистральным трубопроводам.

Война против России - последние новости

Силы специальных операций ВСУ нанесли серию ударов по российским военным объектам на оккупированных территориях, в частности в Крыму. Уничтожена радиолокационная станция 64Н6Е в Севастополе, которая выполняла роль «глаз» для зенитных комплексов С-300 и С-400. Также поражены составы: ракетно-артиллерийского вооружения, разведывательных дронов и логистический.

Был нанесен ракетный удар по заводу микроэлектроники «Кремной Эл» в Брянске РФ 10 марта. Повреждения настолько значительны, что для возобновления работы предприятия россиянам придется фактически полностью реконструировать пораженный цех, производивший электронику для ракет.