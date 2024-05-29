"Ра****чил себе по колени и по**й": оккупанты жалуются, что им на Белгородщине дали приказ рыть окопы

Разговор, который перехватила ГУР Украины, свидетельствует о том, что оккупанты "окапываются" в Белгородской области.

Российские оккупанты жалуются, что их перебрасывают "с места на место" в Белгородской области. Там им приходится рыть окопы, после чего их посылают "отрабатывать" другую территорию.

Об этом свидетельствует разговор оккупанта с его женой, который перехватила ГУР Украины.

"Я не понимаю, они вас просто выводят, чтобы вы там окопы рыли, б**ть? Вот с места на место? Готовят ли территории для других? Я действительно не понимаю. Ненормальные. Варьепа, короче, сейчас в выгодной позиции. Ро****ил себе по колени и по**й. Ты там снова будешь копать окопы, искать место связи. А потом куда?" – жалуется жена оккупанта.

В то же время в ГУР Украины подчеркнули, что за каждое военное преступление, совершенное против нашего государства, будет справедливое возмездие.

Напомним, что россияне испытывают на поле боя экспериментальные образцы "военной" техники.

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