Рабочие обнаружили древнее сокровище во время ремонта в храме

Сокровище обнаружили случайно / © Associated Press

В Индии рабочие из провинции Тамилнад обнаружили 103 золотых монеты во время ремонта древнего храма.

Об этом сообщает NDTV.

Рабочие наткнулись на клад в храме Сиван недалеко от города Полур. Как рассказал глава полиции Полура, 103 древних монеты были обнаружены в глиняном горшке.

Ученые еще не знают, когда именно монеты были отчеканены, однако представители власти заявили, что храм был построен во время правления Раджираджи III в XIII веке. В те времена на территории современного штата Тамилнад существовало корольство Тамила Чола.

Клад передали представителям налоговой службы и Департамента индуистских религиозных и благотворительных фондов, которые проследят за его сохранением и изучением.

