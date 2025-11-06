- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
Рабочие обнаружили древнее сокровище во время ремонта в храме
Более ста древних моментов хранились в глиняном горшке — ученые собираются их исследовать.
В Индии рабочие из провинции Тамилнад обнаружили 103 золотых монеты во время ремонта древнего храма.
Об этом сообщает NDTV.
Рабочие наткнулись на клад в храме Сиван недалеко от города Полур. Как рассказал глава полиции Полура, 103 древних монеты были обнаружены в глиняном горшке.
Ученые еще не знают, когда именно монеты были отчеканены, однако представители власти заявили, что храм был построен во время правления Раджираджи III в XIII веке. В те времена на территории современного штата Тамилнад существовало корольство Тамила Чола.
Клад передали представителям налоговой службы и Департамента индуистских религиозных и благотворительных фондов, которые проследят за его сохранением и изучением.
Напомним, в селе Розмарки, Великобритания, обнаружили сокровище с бронзовыми украшениями, пролежавшее в земле около трех тысяч лет.