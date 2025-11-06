ТСН в социальных сетях

Рабочие обнаружили древнее сокровище во время ремонта в храме

Более ста древних моментов хранились в глиняном горшке — ученые собираются их исследовать.

Сокровище обнаружили случайно

Сокровище обнаружили случайно / © Associated Press

В Индии рабочие из провинции Тамилнад обнаружили 103 золотых монеты во время ремонта древнего храма.

Об этом сообщает NDTV.

Рабочие наткнулись на клад в храме Сиван недалеко от города Полур. Как рассказал глава полиции Полура, 103 древних монеты были обнаружены в глиняном горшке.

Ученые еще не знают, когда именно монеты были отчеканены, однако представители власти заявили, что храм был построен во время правления Раджираджи III в XIII веке. В те времена на территории современного штата Тамилнад существовало корольство Тамила Чола.

Клад передали представителям налоговой службы и Департамента индуистских религиозных и благотворительных фондов, которые проследят за его сохранением и изучением.

Напомним, в селе Розмарки, Великобритания, обнаружили сокровище с бронзовыми украшениями, пролежавшее в земле около трех тысяч лет.

