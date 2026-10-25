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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Работа была, но жить стало страшно: украинка назвала три причины выезда из Польши

Год в Польше закончился выездом: блоггер рассказала, почему не выдержала жизнь в этой стране.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Ксенофобия, проблемы с документами и постоянный страх: украинка объяснила, почему покинула Польшу

Ксенофобия, проблемы с документами и постоянный страх: украинка объяснила, почему покинула Польшу / © ТСН.ua

Блоггерша Наталья Пирус рассказала о трех причинах, по которым она с парнем покинула Польшу.

Об этом она поделилась в Tik-Tok.

Проблемы с безопасностью и рост ксенофобии в Польше

Несмотря на то, что в Польше она нашла работу и начала развивать свой блог, Наталья столкнулась с проблемами, которые оказали существенное влияние на ее психологическое состояние. Среди главных причин возвращения она назвала страх из-за ксенофобии, трудностей с легализацией и постоянной тревоги.

«Почему мы „спер**ляли“ из Польши после года жизни здесь? Это видео будет полезно людям, которые сейчас планируют переезд и рассматривают эту страну. В ней однозначно есть очень много плюсов, но из-за минусов, которые я сейчас перечислю, мы приняли такое решение. И первый, который я уже могла вспомнить, — это безопасность. Меня, слава Богу, здесь никто не ксенофобил, но я была свидетелем таких моментов. И от этого, и от новостей у меня, как тревожника, появились сильные страхи», — рассказывает украинка.

Наталья призналась, что боялась гулять сама по улице, ходить по магазинам, общаться по телефону на улице и даже говорить с подружкой в кафе на украинском языке.

«В последние месяцы лета я ходила по улице и пыталась считать людей, чтобы понять, что мне от них ждать. А после избиения пары во Вроцлаве я даже с парнем в магазине старалась говорить шепотом. Я лично знаю очень много классных поляков, но, к сожалению, нарративы от власти у них сейчас именно такие, потому и прогрессирует эта ксенофобия», — отмечает блоггер.

Проблемы с легализацией и неопределенностью

Второй причиной украинка назвала сложности с легализацией пребывания в Польше. Они жили в стране на основании временной защиты, из-за чего, по словам блоггерши, постоянно ощущали неопределенность в будущем.

Особенно тяжелым для нее стал случай, когда во время поездки на автобусе в Украину посреди Польши у нее перестал действовать PESEL.

«Чтобы получить карту устойчивого быта, здесь нужно ждать кучу лет, потратить кучу нервов, ну или заплатить кому-то деньги и тоже ждать кучу лет», — откровенно признает девушка.

Постоянная тревога и отсутствие мотивации

Третью причину блоггерша осознала уже после выезда из Польши. Она рассказала, что на протяжении всего времени за границей жила с постоянным ощущением тревоги и ожиданием, что может произойти что-нибудь плохое.

«Я постоянно жила в ожидании, что сейчас что-то случится плохое, и очень надеялась, что еще немного — и мы вернемся домой», — поделилась женщина.

По ее словам, это чувство сохранялось даже, несмотря на то, что в Польше она нашла работу и начала развивать блог.

В то же время украинка подытожила, что этот опыт закалил ее и сделал сильнее, поэтому потенциальная эмиграция в другие страны ее больше не пугает.

В какую именно страну она переехала, блоггер пообещала рассказать в следующих видео.

Ранее мы писали, что в Польше избили 15-летнего подростка и его друга из Украины за то, что они разговаривали по-украински. Подобный инцидент произошел в городском автобусе в Бельско-Белой. Поляк, который, как позже выяснилось, был местным водителем автобуса, делал оскорбительные и ксенофобские комментарии по поводу украинских девушек.

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